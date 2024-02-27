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Азербайджан на мероприятии WADA в Ницце (фото)

Азербайджан на мероприятии WADA в Ницце (фото)

27 февраля во французском городе Ницца состоялся симпозиум Всемирного антидопингового агентства (WADA) по социально-научным исследованиям. Нашу страну на мероприятии представлял заведующий отделом науки Национального антидопингового агентства Азербайджана (AMADA) Руфат Эфендиев.

Согласно информации AMADA, в симпозиуме, организованном WADA, приняли участие делегации примерно из 50 стран.

На мероприятии, проведенном в Университете Кот д’Азур, были обсуждены такие современные темы, как совместное сотрудничество, проведение исследований по международным и другим видам спорта, привлечение к исследованиям спортсменов в качестве партнеров и определение будущих исследовательских приоритетов для чистого спорта.

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Азербайджан на мероприятии WADA в Ницце (фото)

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