Раджабов выступит на турнире в Москве

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Азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов примет участие в турнире с призовым фондом в 15 млн рублей (275,7 тыс. манатов), который состоится в конце года в российской столице, сообщает «Спутник».

Организаторы традиционного международного турнира «Шахматные звезды» по рапиду и блицу, который пройдет в Москве 14-19 декабря, объявили состав участников. В их числе оказался и ведущий азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов. Также среди участников российский шахматист Евгений Томашевский, работающий в настоящее время с женской сборной Азербайджана.

Кроме того, в московском турнире примут участие российские шахматисты Сергей Карякин, Александр Грищук, Владислав Артемьев, Эрнесто Инаркиев, Александра Горячкина, Екатерина Лагно, а также Франсиско Вальехо (Испания) и Раунак Садхвани (Индия).