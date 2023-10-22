Гурбанов стал первым азербайджанцем, который получил премию Jean Borotra World Fair Play Career

220 Просмотров

Главному тренеру футбольного клуба «Карабах» Гурбану Гурбанову вручена премия Jean Borotra World Fair Play Career, присуждаемая за соблюдение принципов честной игры.

Согласно информации официального сайта клуба, вручение престижной спортивной награды опытному специалисту состоялось на церемонии, организованной Международным комитетом fair play (CIFP) в столице Венгрии Будапеште. Тем самым Г.Гурбанов вошел в историю как первый азербайджанец, удостоенный названной награды за приверженность принципам честной игры.

Кандидатура главного тренера на награды CIFP Jean Borotra World Fair Play Career и Pierre de Coubertin World Trophy была выдвинута Ассоциацией спортивных журналистов Азербайджана. Комитет принял во внимание его приверженность принципам честной игры не один раз, а на протяжении всей его карьеры, и наградил Гурбанова призом, считающимся более престижным.

Напомним, что в 2022 году благодаря вмешательству Гурбана Гурбанова судья отменил гол Ибраимы Ваджи, забитый рукой в домашнем матче плей-офф Лиги чемпионов УЕФА с французским «Марселем». Ранее наставник «скакунов» дважды поручал своим подопечным не реализовывать пенальти, ошибочно назначенные судьями – в матче Премьер-лиги с «Интером» в 2015 году и в проверочном матче с российской «Кубанью» три года спустя.