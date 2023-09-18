Начался визит вице-адмирала Бекирова в США |
Баку обвинил Ереван в разжигании сепаратизма |
Более 10 тысяч членов армянских НВФ находятся в Азербайджане |
Баку: Слушания в Сенате США – шоу в угоду армянам |
Азербайджан благодарит страны, не признавшие псевдовыборы армянских сепаратистов |
Баку: Армения свела на нет свои предыдущие заявления |
Сотрудники МЧС помогают гражданам на затопленных территориях в Астаринском и Лянкяранском районах (фото, видео) |
Мишель приветствовал одновременную отправку гуманитарных грузов в Ханкенди |
СГБ Грузии сообщило, что в стране планируются гражданские беспорядки |
Главное Спорт

Борец Гаджи Алиев едва не подрался с Вазгеном Теваняном

Борец Гаджи Алиев едва не подрался с Вазгеном Теваняном

На чемпионате мира по борьбе в Белграде чуть не возникла потасовка между азербайджанским и армянским борцами.

Инцидент произошел на турнире среди борцов не тяжелее 65 кг, где в четвертьфинале встречались двукратный призер Олимпийских игр, трехкратный чемпион мира Гаджи Алиев и Вазген Теванян, уточняет «Спутник». В конце схватки борцы чуть не подрались друг с другом, из-за чего главному тренеру сборной Азербайджана по вольной борьбе Хетагу Газюмову пришлось выйти на ковер и успокоить Алиева.

Поединок же завершился поражением азербайджанского вольника со счетом 2:12. Стоит отметить, что в первой схватке на мировом первенстве Гаджи получил травму носа, который продолжал кровоточить в последующих поединках. До четвертьфинальной встречи Гаджи одолел представителей Китая, Австралии и Монголии.

Теги:
Из этой рубрики
Борец Гаджи Алиев едва не подрался с Вазгеном Теваняном
Спорт

Борец Гаджи Алиев едва не подрался с Вазгеном Теваняном

2023/09/18, 18:42
Баскетболистки «Нефтчи» уступили Франции и заняли в Монголии 6-е место
Спорт

Баскетболистки «Нефтчи» уступили Франции и заняли в Монголии 6-е место

2023/09/17, 23:35
Сын Вугара Оруджева под американским флагом стал чемпионом мира по борьбе
Спорт

Сын Вугара Оруджева под американским флагом стал чемпионом мира по борьбе

2023/09/17, 22:13
Дзюдоист Насирли стал бронзовым призером турнира в Сараево
Спорт

Дзюдоист Насирли стал бронзовым призером турнира в Сараево

2023/09/17, 18:36
Азербайджанский тяжелоатлет стал призером чемпионата мира
Спорт

Азербайджанский тяжелоатлет стал призером чемпионата мира

2023/09/16, 22:58
Азербайджанские дзюдоисты завоевали две медали на старте открытого европейского турнира
Спорт

Азербайджанские дзюдоисты завоевали две медали на старте открытого европейского турнира

2023/09/16, 22:05
Чемпионат мира: в первый день в борьбу вступят четыре азербайджанца
Спорт

Чемпионат мира: в первый день в борьбу вступят четыре азербайджанца

2023/09/16, 13:00
Аяз Гулиев получил азербайджанское гражданство
Спорт

Аяз Гулиев получил азербайджанское гражданство

2023/09/16, 00:31
Наши мастера футзала проиграли Румынии
Спорт

Наши мастера футзала проиграли Румынии

2023/09/15, 22:04