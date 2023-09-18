Борец Гаджи Алиев едва не подрался с Вазгеном Теваняном

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На чемпионате мира по борьбе в Белграде чуть не возникла потасовка между азербайджанским и армянским борцами.

Инцидент произошел на турнире среди борцов не тяжелее 65 кг, где в четвертьфинале встречались двукратный призер Олимпийских игр, трехкратный чемпион мира Гаджи Алиев и Вазген Теванян, уточняет «Спутник». В конце схватки борцы чуть не подрались друг с другом, из-за чего главному тренеру сборной Азербайджана по вольной борьбе Хетагу Газюмову пришлось выйти на ковер и успокоить Алиева.

Поединок же завершился поражением азербайджанского вольника со счетом 2:12. Стоит отметить, что в первой схватке на мировом первенстве Гаджи получил травму носа, который продолжал кровоточить в последующих поединках. До четвертьфинальной встречи Гаджи одолел представителей Китая, Австралии и Монголии.