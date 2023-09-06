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WADA пригрозило Франции запретом на проведение спортивных соревнований

WADA пригрозило Франции запретом на проведение спортивных соревнований

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) пригрозило санкциями Французскому антидопинговому агентству (AFLD).

По информации AFP, WADA направило письмо в AFLD, в котором перечислило три недавних случая допинг-нарушения и обвинило в принятии решений, «не соответствующих ни Всемирному антидопинговому кодексу, ни прецедентному праву CAS».

Сегодня AFLD сообщило, что WADA угрожает начать разбирательство, по итогам которого французским спортсменам может быть запрещено выступать на некоторых международных турнирах, а также проводить спортивные соревнования.

Напомним, что летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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