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Азербайджан – шестой в списке шахматных держав

Азербайджан – шестой в списке шахматных держав

В пятницу, 1 сентября, ФИДЕ обнародовала новый рейтинг шахматистов планеты, на который главным образом повлиял недавний Кубок мира по шахматам в Баку. Напомним, что его победителем стал 16-й чемпион мира Магнус Карлсен (Норвегия), обыгравший в финале Рамешбабу Прагнанандха (Индия). Третье место занял Фабиано Каруана (США), выигравший азербайджанского гроссмейстера Ниджата Абасова, напоминает «Спутник».

Между тем в рейтинге шахматных держав Азербайджан хоть и сохранил за собой шестое место, но, благодаря успеху Ниджата Абасова в Баку, увеличил свой баланс до 2649 пунктов (средний рейтинг десяти ведущих шахматистов страны). Это лишь на один балл меньше, чем у идущей на пятом месте Украины. Ранее разница между Азербайджаном и Украиной составляла порядка десяти баллов.

В то же время Россия впервые в своей истории опустилась на третью строчку, со второй позиции ее сместила Индия во многом благодаря успешному выступлению гроссмейстеров этой страны на бакинском Кубке мира. При этом Китай впервые за продолжительное время оказался на четвертое место.

Первая десятка шахматных держав выглядит следующим образом:

1. США (2728),

2. Индия (2701),

3. Россия (2688),

4. Китай (2685),

5. Украина (2650),

6. Азербайджан (2649),

7. Германия (2640),

8. Испания (2638),

9. Франция (2638),

10. Армения (2635).

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