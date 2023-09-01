Лукаку стал игроком «Ромы» на правах аренды (видео)

Ромелу Лукаку следующий сезон проведет в итальянской Серии А. Бельгийский нападающий будет выступать в составе «Ромы», о чем столичный клуб уже официально объявил.
По информации пресс-службы, 30-летний форвард будет выступать в составе «джаллоросси» на правах годовой аренды – до 30 июня 2024 года.
«Волки» заплатят лондонскому «Челси» за аренду футболиста 5 миллионов евро, а сам игрок получит заработную плату в размере 7,5 миллиона евро в год.
Лукаку выбрал для себя 90 игровой номер.
ECCOLO! Romelu Lukaku è un nuovo calciatore giallorosso! #ASRoma pic.twitter.com/wnOv8xGg7u
— AS Roma (@OfficialASRoma) August 31, 2023