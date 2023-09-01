Лукаку стал игроком «Ромы» на правах аренды (видео)

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Ромелу Лукаку следующий сезон проведет в итальянской Серии А. Бельгийский нападающий будет выступать в составе «Ромы», о чем столичный клуб уже официально объявил.

По информации пресс-службы, 30-летний форвард будет выступать в составе «джаллоросси» на правах годовой аренды – до 30 июня 2024 года.

«Волки» заплатят лондонскому «Челси» за аренду футболиста 5 миллионов евро, а сам игрок получит заработную плату в размере 7,5 миллиона евро в год.

Лукаку выбрал для себя 90 игровой номер.