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Гурбанов: Нас ожидает серьезный матч с «Олимпией»

Гурбанов: Нас ожидает серьезный матч с "Олимпией"

Завтра нас ожидает серьезный матч с «Олимпией». Это наша последняя игра перед групповым этапом.

Об этом заявил главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов на пресс-конференции перед ответным матчем плей-офф Лиги Европы УЕФА против словенской «Олимпии» в Баку. Его слова приводит «Репорт».

51-летний специалист заявил, что у соперника свой стиль игры: «Мы также смотрели их матч чемпионата. Хотя они проиграли, у них было много шансов, но они не смогли ими воспользоваться. Мы должны работать для достижения выгодного нам результата».

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