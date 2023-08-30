Теймур Раджабов выступит на турнире в Индии

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Член национальной сборной Азербайджана по шахматам Теймур Раджабов примет участие в предстоящем в Индии турнире Tata Steel India.

Согласно информации Федерации шахмат Азербайджана, помимо Теймура Раджабова в списке участников турнира числятся финалист Кубка мира в Баку Рамешбабу Прагнанандха, Домараджу Гукеш, Арджун Эригайси, Видит Гуджрати и Пентала Харикришна (все Индия), Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан), Александр Грищук (ФИДЕ), Винсент Кеймер (Германия), Максим Вашье-Лаграв (Франция) и другие. Согласно регламенту, шахматисты сначала будут соревноваться в рапиде, а в последние два дня – в блице.

Отметим, что турнир Tata Steel India пройдет 5–9 сентября.