Гаджиева: С участием армянских спортсменов в Играх СНГ в Гяндже нет проблем

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Азербайджанских спортсменов встречали с хлебом-солью в каждом городе Беларуси, где проводились соревнования Игр стран СНГ 2023 года. Об этом заявила руководитель азербайджанской делегации на Играх Ульвия Гаджиева.

Что касается участия армянских спортсменов в соревнованиях III Игр СНГ, которые пройдут в Гяндже, то у организаторов с этим нет никаких проблем.

«Вопрос участия армянских спортсменов в Играх-2025 в Азербайджане не обсуждался. Мы, как и при проведении любых международных соревнований в Азербайджане, гарантируем безопасность представителям всех стран-участниц на одинаковом уровне», – сказала Гаджиева, которую цитирует «Спутник».