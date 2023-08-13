Азербайджан принял эстафету Игр стран СНГ (видео)

68 Просмотров

В Минске прошла церемония закрытия вторых Игр стран СНГ, в ходе которой состоялись спуск с флагштока символического флага соревнований и его передача представителю Азербайджана, где в 2025 году пройдут следующие игры Содружества, сообщает РИА Новости.

Во время церемонии закрытия Игр стран СНГ, в частности, прошел парад атлетов, принимавших участие в соревнованиях, и волонтеров. После этого флаг СНГ, который в столичном комплексе «Минск-Арена» поднимали в ознаменование начала проведения Игр в Беларуси, был спущен с флагштока. Заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко передал его вице-премьеру Азербайджана Шахину Мустафаеву. Следующие соревнования, которые запланированы на 2025 год, пройдут в азербайджанском городе Гянджа.

Также во время церемонии погас символический огонь соревнований, но, как было заявлено, от его искры в будущем разгорится огонь третьих Игр стран СНГ в Азербайджане.

