Азербайджан завершил Игры стран СНГ на четвертой позиции

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В Минске завершились II Игры стран СНГ.

Cпортсмены сборной Азербайджана завоевали 62 (10 золотых, 17 серебряных, 35 бронзовых) награды. Благодаря им Азербайджан стал четвертым среди 22-х стран, уточняет «Азериспорт».

11 (3-2-6) наград на счет каратистов, 9 (3-1-5) медалей завоевали дзюдоисты, 6 (2-3-1) медалей в активе борцов вольного стиля.

Чемпионками в пулевой стрельбе и тяжелой атлетике стали Лейли Алиева и Дадаш Дадашбейли.

9 (0-5-4) наград завоевали борцы греко-римского стиля.

11 (0-4-6) наград завоевали боксеры, 9 (0-2-7) добыты в соревнованиях по муай-таю, 3 (0-0-3) награды завоевала сборная Азербайджана по художественной гимнастике. 2 (0-0-2) медали у женских борцов. Еще одна «бронза» у самбистов.

Первое место заняла Россия (149-89-50), за которой идут Беларусь (48-78-110) и Узбекистан (28-25-52).