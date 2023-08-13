Азербайджанские мастера бокса завоевали в Минске 10 медалей

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Подведены итоги соревнований по боксу на II Играх стран СНГ в столице Беларуси Минске.

Согласно информации Федерации бокса Азербайджана, сборная страны завершила турнир с 10 медалями.

В составе команды серебряными призерами стали Айнур Микаилова (54 кг), Магомедали Гасымзаде (60 кг), Зия Гасанов (71 кг) и Фархад Шейдаев (75 кг).

Бронзовыми медалями завершили игры Омар Асланлы (54 кг), Аслан Гулиев (63,5 кг), Лала Мадатова (48 кг), Айсу Исмайлова (50 кг), Нармин Ализаде (52 кг) и Гызбяс Искендер (60 кг).