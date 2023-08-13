Община Западного Азербайджана осудила бредни «Католикоса Киликии» |
Западные азербайджанцы ответили на нелепую тираду Марукяна |
Омбудсмен Украины допустил вооруженные столкновения России с НАТО |
Российский корабль открыл огонь по сухогрузу, шедшему под флагом Палау |
На трассе Гусар-Губа опрокинулся автобус, 15 взрослых и четверо детей получили ранения (обновлено) |
Пути назад нет. Только вперед – к реинтеграции |
В Баку ожидается 42-градусная жара |
В Баку было на 6 градусов жарче климатической нормы |
Американские синоптики предрекли миру аномальную жару до февраля 2024 года |
Главное Спорт

Азербайджанские мастера бокса завоевали в Минске 10 медалей

Азербайджанские мастера бокса завоевали в Минске 10 медалей

Подведены итоги соревнований по боксу на II Играх стран СНГ в столице Беларуси Минске.

Согласно информации Федерации бокса Азербайджана, сборная страны завершила турнир с 10 медалями.

В составе команды серебряными призерами стали Айнур Микаилова (54 кг), Магомедали Гасымзаде (60 кг), Зия Гасанов (71 кг) и Фархад Шейдаев (75 кг).

Бронзовыми медалями завершили игры Омар Асланлы (54 кг), Аслан Гулиев (63,5 кг), Лала Мадатова (48 кг), Айсу Исмайлова (50 кг), Нармин Ализаде (52 кг) и Гызбяс Искендер (60 кг).

Теги:
Из этой рубрики
Азербайджанские мастера бокса завоевали в Минске 10 медалей
Спорт

Азербайджанские мастера бокса завоевали в Минске 10 медалей

2023/08/13, 17:05
Магнус Карлсен устал и перенервничал в Баку
Спорт

Магнус Карлсен устал и перенервничал в Баку

2023/08/13, 14:32
«Бавария» потерпела сокрушительное поражение в финале Суперкубка Германии (видео)
Спорт

«Бавария» потерпела сокрушительное поражение в финале Суперкубка Германии (видео)

2023/08/13, 10:59
Игры стран СНГ: Азербайджан занимает четвертое место
Спорт

Игры стран СНГ: Азербайджан занимает четвертое место

2023/08/11, 22:31
Бой Маска и Цукерберга запланирован в Италии
Спорт

Бой Маска и Цукерберга запланирован в Италии

2023/08/11, 18:57
В командном зачете Игр СНГ Азербайджан идет на четвертом месте
Спорт

В командном зачете Игр СНГ Азербайджан идет на четвертом месте

2023/08/11, 00:24
"Нефтчи" в родных стенах проиграл "Бешикташу" (фото)
Спорт

«Нефтчи» в родных стенах проиграл «Бешикташу» (фото)

2023/08/10, 23:02
"Сабах" забил "Партизану" два безответных мяча (фото)
Спорт

«Сабах» забил «Партизану» два безответных мяча (фото)

2023/08/10, 22:10
Футболисты "Карабаха" победили ХИК (фото, видео)
Спорт

Футболисты «Карабаха» победили ХИК (фото, видео)

2023/08/10, 22:05