На этот раз в Крыму. Российские солдаты продолжают убивать друг друга

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На севере временно захваченного Крыма российский военнослужащий застрелил своего сослуживца. Убит 42-летний сержант армии России Алексей Л. Инцидент произошел в ночь на 12 августа. Об этом сообщил российский Telegram-канал «База».

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По его версии, Алексей Л., который был контрактником из Москвы, зашел на охраняемую территорию, не назвал пароль и не реагировал на предупредительные выстрелы.

На карауле на одной из позиций недалеко от села Почетное тогда стоял 45-летний рядовой из Красногорска (Московская область) Руслан М.

Сержант зашел на позиции российских войск. Рядовой увидел «неизвестного мужчину», спросил пароль, тот не ответил. После этого Руслан М. сделал два выстрела в воздух, но мужчина продолжал движение. Тогда караульный выстрелил на поражение.

В росСМИ пишут, что уже позже выяснилось: погибший был сослуживцем Руслана М. из той же военной части.

Telegram-канал не имеет информации, что именно Алексей Л. делал на охраняемой территории. Материалы переданы в военно-следственный отдел России.