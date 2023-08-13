Пьяный «кадыровец» расстрелял россиян в Мариупольском районе (видео)

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В поселке Урзуф Мариупольского района произошла перестрелка. По одной из версий, которую приводит советник городского председателя Мариуполя Петр Андрющенко, «кадыровец» напился и расстрелял гражданских и военных России.

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«Знаем минимум о трех гражданских, получивших ранения после перестрелки. На данный момент из Урзуфа никого не выпускают и не выпускают. Это то, что известно на данный момент», – заявил Андрющенко.

Согласно информации, во временно захваченном Урзуфе под Мариуполем произошла перестрелка с участием «кадыровцев» и комендатуры Урзуфа. По информации мэрии, в результате перестрелки погибли по меньшей мере 4 россиянина, также есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

