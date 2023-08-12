«Кадыровцы» и осетины устроили перестрелку в Запорожской области

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Во временно захваченной Михайловке Мелитопольского района Запорожской области российские войска устроили перестрелку между собой. Конфликт с применением огнестрельного оружия вспыхнул между «кадыровцами» и боевиками из Северной Осетии.

Стрельба была слышна около получаса, также местные жители рассказывали о раненых и погибших с обеих сторон. Об этом пишет местное издание «Запорожье. Информ».

Издание пишет, что российские войска из Северной Осетии и Чечни устроили между собой перестрелку во временно захваченной Михайловке Запорожской области.

«Вчера ночью в Михайловке слышали стрельбу около 30 минут. Потом стало известно, что у «кадыровцев» и осетин были разборки в центре. Некоторые люди слышали стоны раненых, а утром там кровь с асфальта смывали. Говорят, что немало 200-х увезли с места перестрелки», – отмечено в сообщении.