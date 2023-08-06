Мастера гимнастики и дзюдо принесли Азербайджану очередные медали Игр стран СНГ

Юниорская групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике завоевала еще две бронзовые медали на II Играх стран СНГ, проходящих в Минске (Беларусь), говорится в сообщении Федерации гимнастики Азербайджана.
Команда в групповых упражнениях, в состав которой вошли Говхар Ибрагимова, Сакинаханым Исмаилзаде, Мадина Асланова, Илаха Бахадырова, Аян Садыгова и Захра Джафарова, завоевала награды в упражнениях с пятью мячами и пятью скакалками.
Наряду с этим еще трое азербайджанских дзюдоистов завоевали медали на ll Играх стран СНГ.
В соревнованиях среди девушек третье место заняли Нильгюн Рзаева (57 кг) и Зейнабханым Асадова (70 кг), а среди юношей – Мехди Аббасов (73 кг).