Азербайджанский борец стал чемпионом мира

133 Просмотров

Член сборной Азербайджана по вольной борьбе Юсиф Дурсунов стал победителем чемпионата мира по борьбе среди спортсменов до 17 лет, проходящем в турецком Стамбуле.

Cпортсмен, выступающий в весовой категории 110 кг, поднялся на высшую ступень пьедестала, сообщает Report.

Он одолел спортсмена из Узбекистана Эльдорбека Хасанова (11:0), грузина Александра Абрамишвили (4:1), армянина Хенрика Хайкяна (6:2) и казахстанца Едиге Кассимбека (4:2).

Отметим, что Юсиф Дурсунов в июне стал победителем чемпионата Европы в столице Албании Тиране.