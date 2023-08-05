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Азербайджанский борец стал чемпионом мира

Азербайджанский борец стал чемпионом мира

Член сборной Азербайджана по вольной борьбе Юсиф Дурсунов стал победителем чемпионата мира по борьбе среди спортсменов до 17 лет, проходящем в турецком Стамбуле.

Cпортсмен, выступающий в весовой категории 110 кг, поднялся на высшую ступень пьедестала, сообщает Report.

Он одолел спортсмена из Узбекистана Эльдорбека Хасанова (11:0), грузина Александра Абрамишвили (4:1), армянина Хенрика Хайкяна (6:2) и казахстанца Едиге Кассимбека (4:2).

Отметим, что Юсиф Дурсунов в июне стал победителем чемпионата Европы в столице Албании Тиране.

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