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Главное Мир

Завершился демонтаж советского герба с монумента «Родина-мать» в Киеве (видео)

Завершился демонтаж советского герба с монумента "Родина-мать" в Киеве (видео)

В Киеве завершились работы по демонтажу советского герба с монумента «Родина-мать». Об этом сообщил УНИАН.

«После двух перерывов во время демонтажа из-за воздушной тревоги, работники наконец-то смогли снять советский герб с монумента Родина-мать и начать дальнейшие работы», – говорится в сообщении.

В Министерстве культуры и информационной политики сообщили, что замена герба СССР на герб Украины на монументе Родина-мать происходит по утвержденному графику.

«Ко Дню Независимости Украины монумент официально получит новый символ – украинский Тризуб», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства со ссылкой на исполняющего обязанности министра культуры и информационной политики Ростислава Карандеева.

При этом металлическую конструкцию Тризуба уже изготовили, а также проведены соответствующие исследования по качеству металла.

Ученые и общественность высказали предложение изменить и название монумента. Ученый совет Музея войны уже принял решение назвать монумент Украина-мать. Эту инициативу рассмотрит Министерство культуры и информационной политики.

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