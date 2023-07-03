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Система VAR появится и в шахматах

Система VAR появится и в шахматах

Международная федерация шахмат (ФИДЕ) начинает внедрять систему видеопомощи арбитру (VAR) в шахматные соревнования, проводимые под эгидой этой организации.

Первым шахматным турниром, на котором осуществляется тестирование системы VAR с использованием технологии idchess, стал проходящий в эти дни юношеский чемпионат Западной Азии. Напомним, что система VAR в настоящее время активно применяется в футболе, в том числе и в Азербайджане. В шахматах же видеопомощник будет отслеживать действия шахматистов во время партий, сообщает «Спутник».

Использование системы VAR в шахматах будет проходить в три этапа:

– апелляция одного из игроков к арбитру с целью отметить нарушение соперника;

– обзор и рекомендации VAR (при наличии трансляции с использованием платформы idChess арбитр может приостановить трансляцию игры в мобильном приложении и посмотреть ее запись с использованием VAR, которая показывает поведение игроков);

– принятие решений.

Добавим, что пока неизвестно, применят ли систему VAR на Кубке мира по шахматам 2023 года в Баку, который пройдет с 30 июля по 24 августа.

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