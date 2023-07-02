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Азербайджан завершил Евроигры на 23-м месте

Азербайджан завершил Евроигры на 23-м месте

Азербайджанские спортсмены завершили выступление на Европейских играх в Кракове (Польша) с 11 медалями, три из которых золотые, две серебряные и шесть бронзовые.

Чемпионами стали каратисты Турал Агаларзаде (67 кг), Ирина Зарецка (68 кг) и кикбоксер Фарид Агамогланов (фулл-контакт, 63,5 кг.)

«Серебро» взяли таэквондист Саяд Дадашов (54 кг) и боксер Магомед Абдуллаев (свыше 92 кг), а третьи места заняли каратист Асиман Гурбанлы (+84 кг), таэквондист Гашим Магомедов (68 кг), мастера муай-тай Айсу Давришова (57 кг), Эмили Рзаева (63,5 кг) и Хаял Алиев (67 кг), а также боксер Мурад Аллахвердиев (80 кг).

В итоговом медальном зачете Евроигр Азербайджан (3, 2, 6) расположился на 23-й позиции, между Болгарией (3, 4, 5) и Латвией (3, 2, 2). Первая тройка медального зачета Евроигр-2023 выглядит следующим образом:

1. Италия (35, 26, 39),

2. Испания (21, 17, 19),

3. Украина (21, 12, 8).

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