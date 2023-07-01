Азербайджанский боксер дошел до финала и завоевал лицензию на Париж-2024

58 Просмотров

Азербайджанский боксер Мухаммед Абдуллаев принял участие в полуфинальном бою на III Европейских играх, прошедших в Польше.

На пути к финалу Абдуллаев в весовой категории +92 кг испытал свои силы против Нельви Рам Тиафак (Германия), передает Report.

Встреча завершилась уверенной победой Азербайджанского боксера. Абдуллаев победил соперника со счетом 4:1 (29:28, 29:28, 29:28, 30:27, 28:29) и сохранил свои шансы на чемпионство.

Выйдя в финал, он также оформил лицензию на летние Олимпийские игры Париж-2024.