Накажет ли Кремль татарского раиса?

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Главы российских регионов не так уж редко посещают Азербайджан. Однако визит раиса Татарстана Рустама Минниханова в нашу страну — не просто «один из». Глава Татарстана прибыл в аэропорт Зангелана, расположенный на освобождённых от армянской оккупации землях. Основная программа визита тоже «развернулась» именно здесь — торжественное открытие ООО «Азербайджан Авто Лизинг» в Промышленном парке «Аразская долина», посещение села Агалы, даже встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым прошла не в Баку, а в селе Агалы.

География не случайная. ООО «Азербайджан Авто Лизинг» — компания, созданная при участии российского КамАЗа. А Камский автозавод, где собирают знаменитые грузовики — это Татарстан, город Набережные Челны. Именно КамАЗ, чья продукция очень популярна на всем постсоветском пространстве, оказался первым иностранным резидентом Промышленного парка «Аразская долина». Еще раньше, в 2021 году, КамАЗ «завязал» партнерство с Гянджинским автозаводом. И в Зангелане, где идет активное строительство, где создается инфраструктура в расчете на Зангезурский коридор и последующий «выход» на Турцию, татарстанские грузовики без работы не останутся.

Но эта конкретика не отменяет политической стороны вопроса. Рустам Минниханов стал первым из руководителей российских регионов и первым после Эрдогана высоким иностранным гостем, посетившим освобожденные территории и аэропорт в Зангелане. Причем прибыл не в свите очередного федерального чиновника, а самостоятельно. Более того, визит Минниханова на освобожденные земли состоялся как раз в то время, когда МИД РФ очень громко возмущался по поводу «утечек», согласно которым, такие -сякие американцы пригрозили карабахским сепаратистам, что если те не пойдут на переговоры с властями Азербайджана, то Азербайджан проведет антитеррористическую операцию.

Формально это как бы не затрагивает инвестиционной активности на освобождённых землях, но весьма наглядно демонстрирует уровень «обнимашек» Кремля с сепаратистами. Более того, в армянской среде так и не смирились с потерей территорий, освобождённых в ходе 44-дневной войны. Еще в феврале прошлого года, когда в «парламенте» обсуждали «закон об оккупированных территориях», армянские ТГ-каналы не на шутку истерили: «Как бы ни было, мы полностью поддерживаем данный законопроект, а международные компании, в том числе и российские, призываем не вести незаконную деятельность на временно оккупированных армянских землях, либо начинать свою деятельность с согласования с властями Арцаха во избежание негативных последствий для их деятельности» — добавляя по ходу: «Кстати, одна из них – российская компания Камаз, которая строит сервисный центр в оккупированной «Акне».

Если эта информация верна, то Камазу пора паковать свои вещи из Армении». С географией немного ошиблись, первым открылся центр с участием КамАЗа не в Агдаме, а в Зангелане, но с какой нервозностью в армянской среде воспринимали и воспринимают инвестиционную активность на освобождённых землях, можно понять. И какие рычаги пускает в ход армянская дипломатия на российском треке, тоже можно себе представить. Но, как оказалось7 армянские истерики из кабины КамАЗа не заметили.

Наконец, есть еще одна сторона вопроса, Зангезурский коридор, в расчете на который и создается инфраструктура и Промышленный парк в Зангелане, воспринимается многими в России как «пантюркистский проект». Татарстан как бы к этому не имеет отношения. Но в России на «тюркское движение» реагируют весьма нервно. То пытаются его возглавить, то «запретить», то еще что-нибудь.

И на этом фоне визит Минниханова в Азербайджан получает уже другое прочтение. Особенно с учетом того, что основы отношений Азербайджана и Татарстана, как напомнил Минниханов, закладывались еще Гейдаром Алиевым и Минтимером Шаймиевым. А это было в то время, когда и полномочий, и прав у субъектов федерации было куда больше, чем сейчас. Азербайджан и Татарстан продолжают крепить связи, формируя новый, «камско-волжско-каспийский», пояс сотрудничества. И то, что он совпадает с традиционными торговыми связями и дипломатией легендарной Волжской Булгарии, не похоже на случайность.

А то, что первыми этот новый путь пробивают КАМАЗы — это уже детали и конкретика. Которая не меняет главного прочтения.

Нурани, обозреватель