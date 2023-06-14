86 спортсменов представят Азербайджан в соревнованиях III Евроигр (список)

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21 июня в польском Кракове стартуют III Европейские игры. Соревнования престижного спортивного турнира пройдут в 8 городах Польши.

Азербайджан на III Европейских играх будет представлен 86 спортсменами. Наши атлеты поведут борьбу в 13 видах спорта – стрельбе из лука (1 человек, город Краков), бадминтоне (4 человека, город Тарнув), пляжном футболе (12 человек, город Тарнув), боксе (12 человек, город Новы-Тарг), фехтовании (12 человек, город Краков), дзюдо (11 человек, город Крыница-Здруй), карате (8 человек, город Бельско-Бяла), муай-тай (4 человека, город Мысленице), кикбоксинге (2 человека, город Краков), паделе (2 человека, город Краков), стрельбе (10 человек, город Вроцлав), тхэквондо (8 человек, город Крыница-Здруй) и триатлоне (1 человек, город Краков).

Министерство молодежи и спорта представляет список спортсменов, которые будут представлять нашу страну на III Европейских играх:

Стрельба – Руслан Лунев, Нигяр Насирова, Нурлана Джафарова, Регина Мефтахатдинова, Севда Наджафова, Айдан Джамалова, Ульвия Эйвазова, Алина Рафиханова, Нармина Самедова, Нармин Аббаслы;

Бадминтон – Эди Рески Двичао, Эзми Говимурамадхони, Кейша Фатима Захра, Эра Мафтуха;

Бокс – Масуд Юсифзаде, Умид Рустамов, Малик Гасанов, Сархан Алиев, Мурад Аллахвердиев, Лорен Берто Альфонсо Домингес, Мухаммед Абдуллаев, Анаханым Исмаилова, Зейнаб Рагимова, Мехсети Гамзаева-Агамалыева, Шахла Аллахвердиева, Айнур Рзаева;

Дзюдо – Нариман Мирзоев, Рашид Мамедалиев, Эльджан Гаджиев, Вугар Талыбов, Джамал Гамзатханов, Имран Юсифов, Фидан Ализаде, Судаба Агаева, Гюнель Гасанли, Нармин Амирли, Нигяр Сулейманова;

Пляжный футбол – Вагиф Ширинбеков, Эльшад Манафов, Орхан Мамедов, Эльчин Гасымов, Амид Назаров, Рамиль Алиев, Сабир Аллахгулиев, Джомард Бахшалиев, Кямиль Гусейнов, Иса Зейналлы, Фуад Гусейнов, Кямран Гурбатов;

Стрельба из лука – Яйлагюль Рамазанова;

Карате – Аминага Гулиева, Турал Агаларзаде, Фарид Агаев, Асиман Гурбанлы, Фидан Теймурова, Мадина Садыгова, Ирина Зарецкая, Фарида Алиева;

Кикбоксинг – Эльшад Шахбазов, Фарид Агамогланов;

Фехтование – Анна Башта, Валерия Большакова, Полина Каспиарович, Сабина Керимова, Салех Мамедов, Мурад Акберов, Максуд Гусейнли, Айхан Хасыев, Кянан Алиев, Руслан Гасанов, Барат Гулиев;

Муай тай – Эмилия Рзаева, Махаббат Гумбатов, Хаял Алиев, Айсун Дервишова;

Падел – Нармина Багирова, Самира Алиева;

Тхэквондо – Гашим Магомедов, Джавад Агаев, Эльтадж Гафаров, Талех Сулейманов, Саяд Дадашов, Миная Акберова, Патимат Абакарова, Фарида Азизова;

Триатлон – Ростислав Певцов.

20 июня азербайджанская делегация отправится чартерным рейсом в Польшу, а 3 июля вернется на родину.