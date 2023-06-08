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Хасан Арат: Все приводят в пример Европейские игры в Баку

Хасан Арат: Все приводят в пример Европейские игры в Баку

Все приводят в пример Европейские игры в Баку.

Об этом заявил председатель Координационного комитета Европейских игр, член Исполнительного комитета Европейских олимпийских комитетов Хасан Арат, которого цитирует «Репорт».

Функционер напомнил, что впервые соревнования прошли именно в Азербайджане в 2015 году: «Ваша страна передала важные послания Европе. Через 10 дней в Польше пройдут III Европейские игры. Мы хотим, чтобы эти турниры были постоянными. Все соревнования в Азербайджане прошли на идеальном уровне. Азербайджан – наша гордость и мой родной город. Это родина тюрков. Мы единая нация. Успех Азербайджана заставляет меня очень гордиться. Нам приятно быть здесь».

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