Хасан Арат: Все приводят в пример Европейские игры в Баку

115 Просмотров

Все приводят в пример Европейские игры в Баку.

Об этом заявил председатель Координационного комитета Европейских игр, член Исполнительного комитета Европейских олимпийских комитетов Хасан Арат, которого цитирует «Репорт».

Функционер напомнил, что впервые соревнования прошли именно в Азербайджане в 2015 году: «Ваша страна передала важные послания Европе. Через 10 дней в Польше пройдут III Европейские игры. Мы хотим, чтобы эти турниры были постоянными. Все соревнования в Азербайджане прошли на идеальном уровне. Азербайджан – наша гордость и мой родной город. Это родина тюрков. Мы единая нация. Успех Азербайджана заставляет меня очень гордиться. Нам приятно быть здесь».