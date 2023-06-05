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Златан Ибрагимович объявил о завершении карьеры (видео)

Златан Ибрагимович объявил о завершении карьеры (видео)

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович после игры с «Вероной» на стадионе «Сан-Сиро» объявил о завершении своей футбольной карьеры.

Ибрагимович начинал свою карьеру в шведском «Мальме». В 20 лет он перешел в голландский «Аякс», затем играл в итальянских «Ювентусе» и «Интере», а с 2009 года в «Барселоне». В 2010 году Ибрагимович начал выступать за «Милан». После этого в его карьере были также «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Юнайтед» и американский «Лос-Анджелес Гэлакси», а в 2020 году Ибрагимович вернулся в «Милан».

На его счету множество чемпионских титулов и национальных кубков в составе разных клубов, он неоднократно признавался лучшим бомбардиром чемпионатов, а также провел 122 матча за сборную Швеции, в которой он играл с 2011 по 2016 годы и долгое время был капитаном.

Во время послематчевого прощания после победы «Милана» на стадионе «Сан-Сиро» трибуны устроили Ибрагимовичу овацию. Слоганом для прощания клуб выбрал основанную на игре слов фразу GodBye, Zlatan («прощай» и «пока, бог»).

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