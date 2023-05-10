Мамедъяров будет играть с Карлсеном

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Азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров сыграет теперь уже с бывшим чемпионом мира Магнусом Карлсеном.

Организаторы традиционного шахматного супертурнира Norway Chess в Ставангере обнародовали состав участников. В него вошли один из ведущих гроссмейстеров Азербайджана Шахрияр Мамедъяров и теперь уже бывший чемпиона мира Магнус Карлсен, который по-прежнему возглавляет мировой рейтинг. Для Карлсена этот турнир станет первым, в котором он за последние почти 10 лет сыграет не в ранге чемпиона мира, уточняет «Спутник».