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Президент Алиев: Турецкие спортсмены восстановили справедливость

aliev95

Ваша победа имеет особое значение. Вы – молодые спортсмены, в вашей жизни будет еще много побед, но эта победа – особенная, потому что когда против нашего флага, являющегося нашим национальным атрибутом, было проявлено неуважение, вы восстановили справедливость.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с турецкими спортсменками Джансу Бекташ, Гамзе Алтун и Нурай Гюнгёр, посвятившими Азербайджану победу на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Иреване. Его слова приводит «Азертадж».

«Поднятие флага Турции означало восстановление справедливости. Прозвучавший Национальный гимн Турецкого государства заставил встать всех присутствующих. Наш флаг сожгли, но там развевался флаг Турции, который для нас так же дорог, как и наш собственный. Это сделали вы, прекрасная молодежь, представители братской страны», — отметил Президент Азербайджана.

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