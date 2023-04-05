С 17 по 19 апреля в столице Казахстана Астане состоится товарищеский матч между сборной Казахстана и сборной мира по блиц-шахматам.

Об том сообщили в Федерации шахмат Азербайджана.

Встреча будет посвящена матчу за шахматную корону между Дин Лижэнем и Яном Непомнящим, который пройдет в Астане с 7 апреля по 1 мая.

Член сборной Азербайджана, серебряный призер чемпионата Европы Гюнай Мамедзаде была приглашена в сборную мира Международной шахматной федерацией (ФИДЕ).

Наряду с нашей соотечественницей за сборную мира выступят Хоу Юфань, Нана Дзагнидзе и другие известные шахматисты.