Новый главный тренер сборной Армении по футболу Александр Петраков предпринял несколько попыток связаться с бывшим капитаном сборной Армении по футболу Генрихом Мхитаряном, но армянский полузащитник не захотел с ним общаться.

Oб этом на встрече с журналистами сказал Александр Петраков.

«С первого же дня, когда я приехал в Армению, я пытался связаться с Генрихом Мхитаряном. Я попросил Федерацию футбола, всех, помочь мне связаться с ним и поговорить с ним лично. Я даже пытался связаться с ним через бывших знакомых из донецкого «Шахтера». Но он отказался, сказав, что принял решение и менять его не будет», — сказал специалист.

Александр Петраков подчеркнул, что пытался выйти на связь с Мхитаряном и через Романа Березовского, но он отказался от разговора. Петраков даже изъявил желание поехать в Милан, но Мхитарян отказался и от личной встречи.