Чемпионат Азербайджана по футболу признан самым сильным среди стран постсоветского пространства в 2022 году. Об этом свидетельствует рейтинг национальных чемпионатов за прошлый год, представленный Международной футбольной федерацией истории и статистики (IFFHS).

Всего в него вошло 80 стран. Согласно обновленному табелю о рангах, чемпионат Азербайджана занимает 41-е место. Первенства остальных стран постсоветского пространства располагаются следующим образом: Литва (51-е место); Армения (55-е), Узбекистан (57-е), Эстония (58-е), Молдова (70-е), Украина (73-е), Беларусь (78-е), Россия (80-е).

В Топ-10 сильнейших чемпионатов входят: Бразилия, Англия, Испания, Германия, Италия, Франция, Португалия, Нидерланды, Аргентина, Парагвай.