Один из лидеров сборной Азербайджана по боксу Магомед Абдуллаев (свыше 91 кг) рад, что Международная ассоциация бокса (IBA) разрешила спортсменам носить бороду во время официальных соревнований.

IBA сняла запрет на ношение боксерами бороды в ходе выступлений на международных соревнованиях под своей эгидой. Согласно одному из технических правил и регламенту, отныне спортсмены на соревнованиях под эгидой ассоциации могут носить усы и бороду, но последняя не должна закрывать шею и быть длиннее 10 см.

На решение ассоциации отреагировал и один из лидеров сборной Азербайджана, бронзовый призер чемпионата мира Магомед Абдуллаев.

«Для меня важна борода. К тому же с бородой мне удобнее. Я был бы счастлив, если бы так было и дальше», — цитирует Абдуллаева IBA.