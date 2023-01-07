Проект футбольной Суперлиги еще не похоронен, и турнир в будущем увидит свет. В этом убежден президент «Барселоны» Жоан Лапорта. По словам функционера, на данный момент продолжается рассмотрение дела в суде, и Фемида должна вынести свой вердикт уже в марте этого года.

«Я думаю, что Суперлига увидит свет. В марте у нас будет решение Суда ЕС. Я бы не стал участником этого проекта, если бы это не был открытый турнир и его приняли «Реал», «Ювентус» и другие клубы, которые еще не показали лица, но очень заинтересованы в нем.

Это станет реальностью в 2025 году, если решение будет благоприятным. Другое решение не будет принято, потому что то, что ставится под сомнение, является защитой свободной конкуренции в рамках ЕС. Я верю, что дело будет выиграно.

На первом этапе у нас будет европейский турнир, который будет конкурировать с Английской Премьер-лигой.

Я не думаю, что английские команды присоединятся к нам на первом этапе. «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Тоттенхэм» — все эти клубы, большая часть которых выставлена ​​на продажу, а некоторые уже проданы, проявляют интерес», — цитирует Лапорту The Athletic.