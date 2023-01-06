Акция азербайджанских экологов на дороге Лачин-Шуша-Ханкенди продолжается 26-й день. И 26-й день Армения пытается пропихнуть в мировые СМИ свою версию происходящего — про «страдающих в блокаде 120 тысяч арцахцев», «разделённые семьи», «больных, которых невозможно вывезти в Армению» и т.д. И вроде бы даже ереванские ТГ-каналы старательно делают «перепост» чего-то появившегося во внешнем информационном пространстве и как бы проливающего бальзам на душу и на уши своей аудитории.

Но сегодня, на 26-й день акции, уже понятно: ожидаемых «информационных дивидендов» Армения у мирового журналистского сообщества так и не выплакала. И не только журналистского, кстати говоря. Да, «линков» и «перепостов» как бы много. Но это, во-первых, СМИ в лучшем случае второго-третьего эшелона. А во-вторых, заведомо прикормленные лоббисты типа Линдси Снелл. Действительно авторитетные и объектные СМИ, не желающие ставить под удар собственную репутацию, армянскую истерику просто проигнорировали. Исключение составляет разве что Франция, где за антиазербайджанской компанией явно торчат уши официальных властей. В других же странах Армения может «похвастать» разве что поддержкой своей платной клиентуры.

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Возможно, на фоне украинской войны, с учетом трагического опыта не только блокады Ленинграда, но и осады Сараево пикет на дороге в Ханкенди вообще не показался многим чем-то заслуживающим внимания. Но не только. Слишком уж грубыми и топорными оказались армянские фейки — настолько, что тиражировать их в СМИ можно было только при приличной (а вернее, бесстыдной) «материальной заинтересованности». Проще говоря, за взятку.

Напомним только самые грубые и очевидные фейки. Прежде всего, нет никаких «120 тысяч» армян в Ханкенди и Агдере. Повторим в который уже раз: до второй карабахской войны здесь проживало в лучшем случае тысяч пятьдесят. После войны осталось не более 30 тысяч человек— именно такие цифры приводят профильные агентства ООН. Запускать подобные фейки — давняя традиция армянских националистов. Достаточно вспомнить вопли о «полутора миллионах армян, убитых во время геноцида 1915 года» — в Анатолии просто не было такого количества этнических армян. Или недавний фейк о «80 иностранных журналистах», будто бы блокированных в Ханкенди в последние дни 44-дневной войны — из Ханкенди регулярно выходили в эфир от силы пять человек.

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Нет и никакой «блокады». Через пикет азербайджанских экологов спокойно проезжают автомобили с гуманитарным грузом.

Как уже рассказывал Minval, сама же армянская сторона срывает переговоры, отказываясь от предложений Азербайджана.

Наконец, изрядно подпортили картину сами жители Ханкенди, которые ну на редкость не вовремя стали постить в Facebook свои новогодние столы и посиделки в местных ресторанах.

И все это складывается в одну картину: все нынешние вопли о «рождественской блокаде», «страдающих семьях» и тому подобном — это не более чем «пиар по случаю», но никак не реальная ситуация в Ханкенди.

А это не просто неудача очередной пиар-кампании. Во-первых, армянская сторона уже не обладает монополией на мировое общественное мнение. Во-вторых, кормить мировую медиа-сферу заведомыми фейками можно только до определённого предела. А после серии информационных провалов во время той же 44-дневной войны, со всеми «сирийскими наемниками», «турецкими F-16» и «кабанами в болотах Аракса», «информационная репутация» армянской стороны слишком сильно подорвана, чтобы ей верили на слово.

И самое главное, нынешний провал вполне может оказаться для армянских «пиарщиков» только началом неприятностей. Готовность их клиентуры тиражировать заведомые фейки рано или поздно заинтересует борцов с коррупцией, и не из разного рода грантовых НПО, потовых послушно «смотреть в другую сторону», а из полиции и следственных органов. Нынешний коррупционный скандал в Европарламенте даёт здесь предостаточно пищи для размышлений — да, речь идет о Катаре, а не об Армении, но его главными фигурантами оказались именно армянские лоббисты.

Так что главные проблемы еще впереди.

Отдел политики Minval.az