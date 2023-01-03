Еще одна футбольная команда азербайджанской премьер-лиги отправилась на сборы в Турцию.

После клуба «Зиря» в Анталию отправилась команда «Сабаил», передает Report.

«Сабаил» до 17 января проведет в Турции учебно-тренировочный сбор. Кроме того, новый главный тренер клуба Шахин Диниев испытает своих подопечных на прочность в трех проверочных матчах.

Так, 8 января «Сабаил» сыграет с польской командой «Легия», 12 января- «Богемианс» (Чехия), 16 января – с клубом «Спартак» (Сербия).