Узбекский шахматист Нодирбек Абдусатторов стал победителем VIII международного супертурнира в Баку, посвященного памяти выдающегося шахматиста, чемпиона Европы, международного гроссмейстера Вугара Гашимова.

Узбекский шахматист за 4 тура до окончания соревнований по блицу гарантировал себе победу, набрав 23,5 очка. Его ближайшие преследователи – Ришард Раппорт (Румыния) и Рауф Мамедов (Азербайджан) – набрали по 18 очков, уточняет АЗЕРТАДЖ.

Шахматистам предстоит провести встречи в рамках еще 4-х туров.