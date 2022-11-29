Российский футбольный специалист Александр Кержаков может продолжить карьеру в премьере-лиге Азербайджана.

Экс-нападающий сборной России и «Зенита» ведет переговоры с бакинским «Сабаилом». Руководство клуба ведут переговоры с 40-летним россиянином, ввиду того, что недовольны работой действующего главного тренера Махмуда Гурбанова, пишет «Азериспорт». Если стороны договорятся, то тренерская рокировка состоится в предстоящее зимнее трансферное окно.

Последним место работы Кержакова был клуб российской премьер-лиги «Нижний Новгород».