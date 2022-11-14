Президент России Владимир Путин подписал указ, допускающий прохождение службы в Вооруженных силах РФ лиц с иностранным гражданством.

Соответствующий указ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Документом вносятся изменения в Положение о порядке прохождения военной службы, утвержденное указом президента РФ от 16 сентября 1999 г. №1237.

Согласно изменениям, прохождение военной службы «осуществляется солдатами, матросами, сержантами, старшинами, являющимися гражданами, в том числе имеющими гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, — по призыву».