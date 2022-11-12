Визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Узбекистан завершён. Экспертное сообщество подводит итоги состоявшегося в Самарканде Тюркского саммита, где рассматривалось множество вопросов — и экономическое сотрудничество, и логистика, и многое другое. И, конечно же, эксперты еще долго будут самым внимательным образом изучать программное выступление президента Азербайджана. Ильхам Алиев озвучил целый ряд месседжей. В числе прочего, глава государства заявил, что «в тюркском мире молодое поколение должно иметь возможность получать образование на родном языке в странах проживания. К сожалению, большинство из 40 миллионов азербайджанцев, проживающих за пределами Азербайджанского государства, лишено этих возможностей», и добавил, что «обучение соотечественников, проживающих за пределами тюркских государств, на родном языке постоянно должно находиться на повестке дня Организации. Следует предпринять необходимые шаги в этом направлении».

Как подчеркнул президент, «Азербайджанское государство уделяет особое внимание обеспечению прав и свобод, безопасности азербайджанцев, проживающих в зарубежных странах. Мы продолжим свои усилия для того, чтобы наши соотечественники, волею горькой судьбы оказавшиеся отделенными от Азербайджанского государства, сохранили свой язык, традиции, культуру, оставались приверженными идеологии азербайджанства, никогда не прерывали связей с исторической родиной».

Впервые вопрос защиты национальных прав тюркских общин, живущих ха пределами стран ОТГ, президент Азербайджана затронул во время встречи с теперь узе бывшим генсеком этой организации Багдадом Амреевым. Тогда обошлось без конкретизации. Теперь Иран как бы не был упомянут по имени, но названная главой государства цифра в 40 миллионов — это уже прямое указание.

Вряд ли в нашей стране кому-то есть необходимость напоминать, что в ИРИ, где местная армянская община имеет возможность открывать свои школы и обучать детей на армянском языке, 40 миллионов азербайджанцев такого права лишены. Более того, власти Ирана рассматривают их как часть «единой иранской нации», отрицая по сути за азербайджанцами право оставаться азербайджанцами.

И на этом фоне заявление президента Азербайджана представляет собой по сути дела «гуманитарный ультиматум».

Конечно, языковой суверенитет никто не отменял. Но вместе с тем обучение на родном языке, право развивать свою культуру и сохранять свою этническую идентичность — это не каприз, а общепринятая в цивилизованном мире практика и базовые права человека. Более того, их обеспечение ни в коей мере не создаёт угрозу для государственного суверенитета. Многонациональный и толерантный Азербайджан — ярчайший пример, что школы, где обучение идёт не только на государственном азербайджанском и русском языках, но еще и на лезгинском, аварском, талышском, хыналыгском, крызском, ни в коей мере не являются угрозой для государства, а как раз наоборот. Что, наряду со школами, существуют газеты, информационные сайты, театры, музыкальные ансамбли…Такие же гуманитарные права могут быть — и должны быть! — предоставлены и азербайджанцам в Иране, которых ни много ни мало 40 миллионов. Более того, обеспечить эти права — прямая обязанность властей ИРИ. И теперь этот вопрос Азербайджан поднимает на самый высокий уровень. Какие рычаги задействует в этом вопросе официальный Баку, глава государства не конкретизирует. Однако по опыту известно: в Баку не делают заявлений, не подкреплённых конкретными делами, и не бросают слов на ветер.

А значит, одним заявлением с расчетом на добрую волю иранской муллократии, которую эта самая муллократия не проявляла на протяжении последних лет сорока, дело не ограничится. И Тегерану об этом лучше подумать заблаговременно. Потому как простой букварь на родном языке, попав под запрет, становится самой опасной для практикующего национальное угнетение режима литературой.

Отдел политики Minval.az