Российский самолёт Ан-26 3 октября вынужден был уклоняться от столкновения с американскими беспилотниками в небе над Сирией, заявили в центре по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС).

«3 октября в 7:25 мск (8.25 — бак.вр.) самолёт Ан-26… ВКС России, выполнявший рейс в интересах снабжения подразделений российской группировки, был вынужден уклоняться от столкновения с американскими беспилотными летательными аппаратами MQ-9 и MQ-1, следовавшими по маршруту его движения на севере Сирии», — цитирует РИА Новости замглавы российского ЦПВС генерал-майора Олега Егорова.