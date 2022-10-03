Глава совбеза Армении Армен Григорян сегодня в Брюсселе проведет очередные встречи с представителями НАТО. Днями ранее он был с визитом в Вашингтоне, где встретился с помощником президента Азербайджана по внешнеполитическим вопросам Хикметом Гаджиевым, а также провел ряд встреч с представителями ЦРУ и американского военного бомонда. Сегодня он уже в Брюсселе и встречается с натовскими «товарищами».

Напоминать о том, что Армен Григорян является секретарем совбеза страны ОДКБ лишний раз не стоит. Об этом помнят все, как в России, так и на Западе. Только вот какая польза ему, Западу и России от этих встреч? Этот вопрос требует анализа. Очевидно, что Пашинян и его команда сейчас лихорадочно пытаются заручиться поддержкой Запада для того, чтобы остановить давление Баку на переговорный процесс. За помощью они обращаются к своей диаспоре во Франции и в США, а больше и некуда.

С другой стороны, для Армении и ее руководства сейчас важно успеть покинуть, по их мнению, тонущий корабль России (на фоне вестей, которые идут из херсонского, харьковского и донецкого фронтов). Однако армяне забывают одну деталь: большая геополитика вернулась в нашу реальность.

Вся история с оккупацией азербайджанских земель на протяжении 28 лет и молчание международного сообщества обуславливались тем, что в условиях оккупации территорий Азербайджан был более уязвим перед международными игроками, в особенности перед Москвой, Парижем и Вашингтоном. Собственно, для этого армяне и были нужны на тот отрезок времени. Ну, а теперь геополитическая конъектура изменялась, роль Азербайджана тоже, а Армения еще не поняла, что нынешняя политическая реальность не подразумевает такие убыточные проекты как «Армения».

Визит президента Азербайджана в Болгарию, его встречи с разными руководителями, речь президента Вучича стали наглядной иллюстрацией того, что в условиях активной трансформации мироустройства, геополитической пространства вперед выдвигаются реальные игроки, у которых есть экономический потенциал, энергоресурсы и армия. У Армении нет ни одного из перечисленного, есть только упорное сопротивление происходящим процессам, а потому перспектив у них почти никаких.

Что может теоретически предложить Григорян в Брюсселе представителям ЕС и НАТО? Выйти из ОДКБ? Разместить базы НАТО? Но это все ничего не нужно НАТО и ЕС. Брюссель сейчас озабочен более насущными проблемами, которые сейчас беспокоят Европу больше, чем Армения, Карабах и даже Зангезур. А именно, их волнует энергетическая безопасность европейцев зимой, а также обеспечение газом их производственных предприятий.

Женевская встреча глав МИД Азербайджана и Еревана показала изменение баланса сил в регионе Южного Кавказа в пользу Азербайджана, несостоятельность армянской стороны, неумение ее идти на компромиссы. Никол Пашинян в своих речах часто говорит о том, что готов подписать мирный договор в условиях, если Баку признает территориальную целостность в границах 8 декабря 1991 года. Но при этом он мало говорит о том, как он понимает территориальную целостность Азербайджана. Выставить Азербайджан агрессором, пойдя на провокацию перед мировым сообществом, Николу Пашиняну тоже не удалось: по итогам заседания Совбеза ООН не было даже пресс-релиза по ситуации в регионе.

Однако терпению Баку тоже есть предел. Если Армения не признает территориальную целостность Азербайджана, то операция по принуждению к миру станет неизбежностью в регионе. При этом Азербайджан будет юридически прав, поскольку Пашинян сам попытался изменить дипломатические правила игры, уклоняясь от выполнения требований трехстороннего заявления.

Ниджат Гаджиев