Стал известен призовой фонд международного шахматного турнира “Shusha Chess 2022”.
Согласно информации Федерации шахмат Азербайджана, общий призовой фонд соревнований составляет 150 тысяч манатов.
Соревнования пройдут с 21 по 24 сентября.
Стал известен призовой фонд международного шахматного турнира “Shusha Chess 2022”.
Согласно информации Федерации шахмат Азербайджана, общий призовой фонд соревнований составляет 150 тысяч манатов.
Соревнования пройдут с 21 по 24 сентября.
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