Представитель Азербайджана Никита Симонов завоевал серебряную медаль на V Играх исламской солидарности в соревнованиях по гимнастике.
Симонов занял второе место в упражнениях на кольцах.
Представитель Азербайджана Никита Симонов завоевал серебряную медаль на V Играх исламской солидарности в соревнованиях по гимнастике.
Симонов занял второе место в упражнениях на кольцах.
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