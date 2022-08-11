Наш борец вольного стиля Осман Нурмагомедов завоевал бронзовую медаль V Игр исламской солидарности.
Нурмагомедов со счётом 10:0 разгромил представителя Казахстана Абдиманапа Баигенжеева.
Наш борец вольного стиля Осман Нурмагомедов завоевал бронзовую медаль V Игр исламской солидарности.
Нурмагомедов со счётом 10:0 разгромил представителя Казахстана Абдиманапа Баигенжеева.
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