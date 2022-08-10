Глава центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался о намерении литовских властей лишить фигуристов Маргариту Дробязко и Повиласа Ванагаса государственных наград.

«В бессильной злобе эти прибалты не знают, что им ещё придумать. Это не страны, а живопырки, которые хотят себя проявить и в таком свете. Сидели бы лучше, молчали и налаживали отношения», — цитирует Лайшева Metaratings.

В МИД Литвы заявили о поддержке идеи лишения Дробязко и Ванагаса литовских государственных наград из-за их намерения выступить в Сочи на ледовом шоу Татьяны Навки.

8 августа стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский лишил олимпийского чемпиона по фигурному катанию Виктора Петренко государственной стипендии за его участие в шоу Навки.