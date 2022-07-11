Донецкий «Шахтёр» намерен в судебном порядке потребовать от ФИФА около 50 миллионов евро из-за разрешения футболистам приостанавливать контракты. Об этом сообщает журналист Игорь Циганик.

По его информации, чемпионы Украины понесли значительные убытки из-за невозможности продать некоторых игроков и заработать на этом. После решения ФИФА клубы, активно интересовавшиеся футболистами «Шахтёра», вышли из переговоров.

«Возможно, ФИФА не будет судиться и захочет пойти на компромисс, попытавшись как-то компенсировать потери «Шахтёра». Но это может быть прецедент, и тогда компенсировать придется очень многим клубам», — сказал Циганик.