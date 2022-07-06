Сотрудничество РФС (Российского футбольного союза) с провайдером технологии VAR Hawk-Eye Innovations прекращено.

После смены провайдера технологии VAR произойдут серьёзные изменения в работе видеоассистентов. Новым провайдером является американская компания, обладающая лицензией ФИФА, но предоставляет ограниченный набор услуг. У неё в отличие от Hawk-Eye Innovations нет офсайдных линий, уточняет «Спорт-экспресс».

Компания Hawk-Eye Innovations покидает российский футбол. Эта компания является флагманским провайдером технологии VAR.

Таким образом, в сезоне-2022/23 определение «вне игры» станет менее точным, чем было ранее.