Мексиканский пилот Red Bull Серхио Перес показал лучшее время в первой свободной практике на восьмом в сезоне этапе «Формулы-1» — Гран-при Азербайджана.

Перес проехал свой лучший круг на городской трассе в Баку за 1 минуту 45,476 секунды.

Его партнёр по команде нидерландец Макс Ферстаппен, который является действующим чемпионом мира, стал третьим (+0,334). Второе место занял монегаск Шарль Леклер из Ferrari (+0,127) уточняет RT.

Квалификация Гран-при Азербайджана состоится 11 июля, а сама гонка пройдёт 12-го.