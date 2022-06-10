В армии США впервые за более чем 50 лет сформировано новое боевое соединение на базе 11-й воздушно-десантной дивизии «Арктические ангелы», базирующейся на Аляске.

По данным СМИ, дивизия станет самостоятельной боевой единицей, способной действовать по всему арктическому региону и за его пределами.

Для этого в состав 11-й дивизии будут переданы две бригады из 25-й пехотной дивизии, базирующейся на Гавайях — боевая группа 1-й бригады «Страйкер» станет 1-й бригадой 11-й дивизии, а 4-я бригада 25-й дивизии станет 2-й бригадой 11-й дивизии.

2-я бригада 11-й дивизии — одна из пяти воздушно-десантных бригад в армии США и единственная на Западном побережье. 1-я бригада 11-й дивизии лишится своих боевых машин Stryker Infantry и превратится в вертолетно-мобильное подразделение по образцу армейских десантно-штурмовых пехотных бригад. 1-я бригада также будет оснащена навыками «эффективного маневрирования в экстремально холодных погодных условиях».

Помимо вертолетов, подразделение также будет использовать новые вездеходы для холодной погоды (CATV).

СМИ отмечают, что усиление арктической дивизии связано с глобальным потеплением и растущей ролью Северного ледовитого океана для судоходства, а также с необходимостью парировать действия России в Арктике.