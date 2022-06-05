Российские средства ПВО сбили в районе Одессы украинский самолет Ан-26 с военным вооружением.

Об этом сообщил сегодня на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Отмечено, что за прошедшие сутки российскими средствами противовоздушной обороны в районе Одессы сбит самолет военно-транспортной авиации Ан-26 воздушных сил Украины, перевозивший вооружение и военную технику..

Конашенков добавил, что ВКС России высокоточными ракетами уничтожили поставленные восточноевропейскими странами танки Т-72 и другую бронетехнику на территории вагоноремонтного предприятия на окраине Киева.